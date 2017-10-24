防寶寶趴睡窒息警報器 國際發明展奪金

新竹市中華大學學生團隊發明的陀螺儀警報器，可防止嬰兒趴睡導致窒息，有提醒作用。（記者洪美秀攝）

2017-10-24 16:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年烏克蘭及波蘭國際發明展甫落幕，中華大學與27個國家較勁，獲得4金、3銀、2銅和2面評審特別獎。其中，由資訊工程學系教授吳林全與許凱博、劉毅彬同學創作的「防止寶寶趴睡器」，獲得烏克蘭發明展金牌與評審特別獎，還在展覽期間登上俄國電視媒體，獲得關注。

學生許凱博說，過去常有嬰兒趴睡導致窒息的憾事發生，因此，發想設計一個約曬衣夾體積大小的裝置，透過陀螺儀的水平向度感測功能，在嬰兒睡姿逐漸朝向「趴睡」發展時發出不同程度的警報蜂鳴聲，可提醒父母留意。

此外，行動時代來臨，人手一機已是常態，但台灣學齡孩童近視率高且有年輕化趨勢。資訊管理學系王素華老師與學生共同創作發明的「兒童視力管家」，可協助父母留意小孩操作手機或平板電腦時，眼睛是否與手機距離30公分，且有無超過20分鐘，都透過一個微小的裝置做提醒，避免孩童用眼過度，這項作品在波蘭發明展中獲得金牌。

中華大學創新與創意中心主任巫銘紘表示，此次中華大學推薦參賽作品以父母育兒與居家好幫手為主，除防止寶寶趴睡器、兒童視力管家兩作品外，還有創意植物杯墊可顯示不同溫度的色澤，還有降低寵物洗澡恐懼的「寵物手套」，都獲得金牌獎肯定，學生結合生活與創意，讓這些發明打造更好的生活品質。

新竹市中華大學學生團隊發明的陀螺儀警報器，可防止嬰兒趴睡導致窒息，有提醒作用。（記者洪美秀攝）

新竹市中華大學在烏克蘭及波蘭的發明大賽中共獲4金3銀2銅的佳績。（記者洪美秀攝）