醫訊》勞工職災心慌慌 奇美醫院設勞工職業重建中心

2017-10-24 16:43

〔記者黃文瑜／台南報導〕32歲的小花（化名），從研究所畢業後，就到化學製品製造業研發技術員，並擔任低階主管職務，主要負責配料、打樣、調色、配方改量，今年5月在操作粉碎罐時，左手被捲入，最後手指截肢，及手指骨折，手術後復進行醫療復健，雖然領有職災薪資給付，但小花也開始出現憂鬱情況，定期到精神科就醫。

奇美醫學中表示，類似案例其實相當多，勞工職災後經常在受傷後需要復健，常因身體傷害造成工作能力下降，並因勞工本身對自己剩餘的工作能力不了解，讓職災或職業傷病勞工常等到傷害幾近復原後才嘗試復工，但在等待復工或是嘗試復工的這段期間所耗費的時間、金錢、醫療及社會成本是相當龐大，勞動部今年9月與台南奇美醫院合作，建立職災勞工職業重建中心，協助勞工復建，並順利返回職場。

奇美醫學中心復健部部長王鈺霖指出，希望藉由奇美醫學中心職災勞工職業重建中心的設立，提供勞工整體照護、包括急性與亞急性期之物理治療與職能治療、輔具中心、職能復工評估與訓練等，並連結各縣市之職災個案管理員、就業服務機構、社會福利機構等依據勞工之需求提供勞工連續性服務。

王鈺霖說，對於職業傷病的勞工給予醫療服務之餘，亦照顧其工作上的需求，經勞工復工能力的評估及工作能力強化的訓練，以減少勞工因職業傷病造成失能的比例及程度，幫助遭致職業傷病的勞工能夠安全且順利地回復工作，避免二次傷害。