與生育津貼二擇一！台中「到宅坐月子服務」 申請者漸增

2017-10-24 17:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了提高生育率，台中市政府提供生育津貼及到宅坐月子服務二擇一服務，龍井區林姓水電工老闆隔了7年喜獲第3胎，選擇到宅坐月子服務，獲得最高80小時、2萬元津貼服務。台中市社會局說，由於市民需求各不同，目前選擇到宅坐月子服務有增加趨勢。

台中市生育津貼的發放為單胞胎1萬元，雙胞胎3萬元，3胞胎以上，每胞胎2萬元，也就是有6萬元可領。至於選擇「到宅坐月子服務，則提供80小時坐月子服務最高2萬元的津貼，因此，若是生單胞胎，很多市民會選擇到宅坐月子服務。

龍井戶所主任李翠月說，林姓水電工老闆夫婦的第一胎於98年出生，當時是台中縣時期，沒有生育補助；第2胎99年出生，在縣市合併後報戶口，獲得1萬元生育津貼，前兩胎則都是到宅坐月子。

時隔7年後，最近林老闆喜獲第3個孩子，在得知市府在去年多了一項「到宅坐月子」服務的選擇，原本就習慣到宅坐月子，又發現到宅坐月子可有最高80小時服務，最高2萬元津貼，因此林老闆選擇了到宅坐月子服務，完全符合自己的需求，讓他覺得很滿意。

李翠月說，到宅坐月子服務申請有增加的趨勢，去年申請者只有3％，但今年已增至8％。

社會局說，到宅坐月子服務是去年8月開辦，今年已有700多人申請，明年預計可服務900多人。

同時，社會局統計，申請到宅坐月子的民眾也呈增加趨勢，去年申請到宅坐月子服務有212人，請領生育津貼共1萬1205人，比例為2比98，等於每100人中有2人選擇申請到宅坐月子服務。

而106年度1至9月到宅坐月子服務補助745人，請領生育津貼1萬7171人，比例為4:96，為每100人中有4人選擇申請到宅坐月子服務。

社會局說，到宅坐月子服務除了提供產婦照顧、月子餐製作等，將會增加內涵，例如很多新手媽媽都會有產後憂鬱症，將會連結資源，針對產後憂鬱症等問題，結合衛生局，提供心理諮商等。