國1五股交流道改善 高公局：車速最多增169％

五股交流道南下出口匝道，增加往新莊方向1車道，有效紓解壅塞情況（圖：高公局提供）

2017-10-24 16:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕最近開車走國道1號經過五股交流道，應該發現過去壅塞情況改善不少；因為五股交流道南下往新莊出口匝道由1車道拓寬為2線，車流紓解、車速也提升。平日高架出匝道車速由時速16公里提升至43公里（增169%）、平面出匝道車速由25提升至57（增126%），車速倍增之後，以往從匝道回堵至主線車龍長達2至3公里的情況，平日已不復見。

五股南出匝道往新莊方向因交通需求量大、過去匝道容量不足，尖峰時段常造成出口回堵，並影響主線車流情況，高速公路局進行改善以不更動南入匝道動線為原則，利用工程手段拓寬部分路段，增加往新莊方向匝道容量。

交通部高速公路局副局長吳木富表示，五股交流道南出匝道改善案完成後，以往每日平面道路壅塞時段從下午2點持續至晚間8點，高架路段從下午3點塞到約晚間8點30分；改善後平面僅剩下午5點30分至7點30分、高架晚間6點至7點會出現壅塞。

改善措施雖已發揮效果，若有事故或車流量再增加仍會壅塞，高公局呼籲都會區內短途旅次的民眾儘量搭乘公共運輸及使用地方道路，以節省交通時間。

除五股交流道改善案外，高公局目前還在進行國1新竹B交流道南下跟北上拓寬、高雄鼎金系統往左營高鐵站匝道拓寬、國10往鼎金系統等，透過標誌標線分流等改善手段，預計年底前陸續完成。