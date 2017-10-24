「不老男神」林志穎現身哥哥腸粉攤 3兄弟合體民眾圍觀

林志穎與林志鑫出現在哥哥林志杰的腸粉攤，齊幫哥哥站台，3兄弟難得合體。（照片由吉米丘提供）

2017-10-24 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕娛樂圈童顏男神林志穎的哥哥林志杰在台北市四平街擺攤賣腸粉，曝光後人潮洶湧而來，生意好到爆炸，除了分享自己為什麼賣腸粉的小故事外，也談及自己與弟弟的人生，林志杰表示「只想過平淡的生活，弟弟有他的生活，我也有我的志向」，短短的幾句話可見他對於弟弟林志穎相當保護不願談及太多他的私生活，對自己「振興米食文化」的事業也感到相當滿足。稍早前林志穎與三弟林志鑫也來到哥哥攤販讚聲支持，3兄弟難得合體。

林志杰今（24）日接受採訪時，仍一邊做腸粉、招呼客人，被媒體問到：「有人認出你是林志穎的哥哥嗎？」還開玩笑的回答：「沒有啦，我體積比較龐大」。

被媒體問到工作有什麼特別吃力之處嗎，林志杰表示「因為曾動過手術，這份工作又是久站，所以其實都滿吃力的」。對於這份工作，林志杰每天早上6點起床備料，10點45分擺攤，不固定會賣到幾點，賣完會收攤。而他也說因為腸粉比較不容易噎到，所以民眾也比較方便吃。

至於媒體問及曝光是好還是壞？林志杰僅回應：「想平淡過生活」，此外還加碼爆料，其實弟弟林志穎也會做飯啦，記者問說：「他會做什麼？」，林志杰又搞笑說：「白飯！」引起全場哄堂大笑。

現年已經42歲的「不老男神」林志穎一身休閒打扮，站在客群中仍像是剛畢業的男大生般，特地現身支持哥哥。（照片由吉米丘提供）

林志杰一邊招呼客人一邊接受採訪，談笑風生，現場非常熱鬧。（記者李秋明攝）