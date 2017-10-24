這所小學這麼做 不僅削減PM2.5又降溫

2017-10-24 16:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕又進入到秋冬空汙季，細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）等空汙物影響民眾健康，環保署參考國際研究，挑選有淨化空氣功能的植物，在高雄楠梓國小、小港國中教室外牆設置綠牆，經過實測發現，PM2.5平均可降低10%、O3可降低60%，PM10更可大降70%，教室溫度也能降低攝氏1.8度，達到淨化室內空氣又降溫的效果。

環保署表示，根據國外研究，採用街道峽谷植被，也就是綠牆覆蓋，可以有效降低城市氮氧化物跟懸浮微粒，而環保署這次試辦清新空氣牆計畫，挑選鄰近工業區的楠梓國小，於迎風面的教室外，利用具淨化空氣能力的植物設置垂直綠牆，並以遠端無線感測系統進行空氣品質監測。

環保署介紹，楠梓國小的綠牆由五彩千年木、金露花、細葉七里香、日本女貞、春不老、兔腳蕨、娃娃朱蕉、彩葉扶桑、杜鵑、波士頓腎蕨、紫花馬纓丹等等，而小港國中設置的則是藤蔓類植物薜荔。

經過監測，楠梓國小有設置綠牆的教室周遭，與沒有設置綠牆的對照組，PM2.5平均可降低10%、O3可降低60%，PM10更可大降70%，教室溫度也能降低攝氏1.8度，有不錯的成效。至於薜荔因需要時間生長，結果尚待觀察。

環保署說，其實民眾可以自行於住家外牆設置簡易攀附植物綠牆或移動式綠牆，並依不同空氣汙染物種類選擇適當植物，現在綠牆上還可以設置風扇系統，使髒空氣強制通過綠牆之植物體，與根系微生物作用，達成淨化空氣效果；此外也有自動灌溉系統及照明燈，可以透過手機遙控使用。