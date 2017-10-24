29食品加工業者通過衛生評核 台東特產吃的安心！

通過小型加工食品業衛生自主管理的業者展示生產的產品。（記者王秀亭攝）

2017-10-24 16:43

［記者王秀亭／台東報導］為讓台東特色產品更安全衛生，台東縣衛生局首度舉辦小型加工食品產業衛生自主管理輔導，結果有台東地區農會食品加工廠、聖果蜜多公司、義思義式廚房等29家業者通過100多項評核。

副縣長陳金虎指出，台東縣以觀光發展為重點，每年吸引數百萬觀光遊客前來，民眾對伴手禮的食品衛生相當講究及重視，除產品包裝行銷，食品加工業者的衛生管理工作更不容忽視，因而透過專業輔導團隊，對業者進行實地輔導及協助業者落實衛生自主管理。

衛生局食品藥物檢驗科表示，縣內加工食品產業多數是員工人數僅1至4人的小規模食品加工業者，舉辦輔導計畫說明會時有78家業者參加，僅有35家錄取，經過2次實地輔導，1次評鑑，最終有29家通過評鑑。

食藥檢科長林郁文指出，由於縣內多數是4人以下的小規模食品加工業，家庭式工廠規模不大，硬體設備、環境衛生難以改善或達到標準的困難度高，尤其是肉、豆製品加工業的食品衛生管理屬高風險類別，更須小心謹慎，有部分業者因而放棄或未通過，參加輔導的業者在輔導前的分數多數不及格，輔導及評鑑後，最終產品檢驗合格率達100%。

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