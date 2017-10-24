百童齊聚親近稻米 象農夫要在都市推食農米教育

2017-10-24 16:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕多年前倡導環保惜物的大象爸爸李孟發，因母親關係轉型走向推廣「食農」教育，在國小推動「象農夫」社團教小朋友重新體會早期農夫的辛勞，從而珍惜土地、食材與生態，如今更在台北都會區尋找土地，除了種菜，還要教種稻，讓米食文化再度扎根。

台北市公館國小、新北市北新國小等也都紛紛響應，今天更讓100名國小學童來到台北都會中難得一件的綠地「客家文化園區」，該地有種植糯米等稻穀，還有其他植栽，以及水車、水池等農家環境，讓幼童從中觀察並體會生態。

李孟發說，過去推動食農教育，台北地區缺乏水稻環境，但其實米飯跟蔬果息息相關，水稻田生態亦豐富，十分值得分享，讓幼童從小培養觀念，長大才會珍惜。

公館國小校長許進富表示，校園10多年前就推動食農，認為學童在過程中，了解食物不是從市場買來，而是從土地種出來，就會更親近土地、保護土地。北新國小校長曾秀珠也說，校內為處都會區，全校2千多名學生，很多可能都沒機會拖鞋踩在泥土上，但透過象農夫社團，讓學童親近之外，連老師也被感動，如中南部上來教書的老師也都深深體會食農教育真諦。

台灣師範大學環境教育研究所教授葉欣誠也在校內推動食農，教大學生種田，他說，甚至有3分之1的大學生完全不會種田，還有女學生挖到蚯蚓就大聲尖叫，但透過親手種植的過程，建構整套系統觀念，目前正執行科技部計畫，將食農觀念與國民作結合，盼整套食物從哪裡來、到哪裡去的過程系統化，了解種田的專業，國民才會慢慢知道飲水思源重要，也會珍惜。