降低中區空屋率 中市府成立媒合據點

2017-10-24 16:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中區沒落多年，許多店面閒置已久，為降低中區空屋率，台中市政府經發局委託專業團隊成立「中區空間活化服務據點」，媒合供需雙方，9月成立至今已成功媒合2間店面。經發局表示，歡迎中區屋主委託，創業家來開店，共同讓中區有全新面貌。

中區空間活化服務據點今天舉行揭幕儀式，並公布目前成績，屋主委託出租案件數約10件，有空間需求者約19件，想進駐中區的行業包括餐飲、伴手禮、美髮業等。該服務據點更成功媒合2間店面，這2家店都將在11月開幕，第1件的承租者原在建國市場販售肉品，因想創業而在中區找到適合店面；第2件的承租者是從桃園南下台中創業的美髮設計業者，因屋主支持中區活化再造及年輕人創業，提供租金優惠，雙方成功簽約。

經發局副局長李逸安表示，市府在舊城區推動多項建設後，中區開始復甦，中區原有280多戶空屋，其中約50多戶已有業者進駐，還有很多業者向市府表達想到中區開店，經發局因此委託專業團隊提供媒合服務；另外，中區空間活化服務據點與一般仲介不同的是，不會向供需雙方收取服務費，且透過市府的力量媒合，供需雙方都會較有信任感。

市議員邱素貞指出，中區再生就從活化空屋開始，有好的店家進駐，才能吸引人潮來消費，由點而面擴大效應，中區沒落很長時間，好不容易又有新生機，希望市府繼續催化。

中區空間活化服務據點則表示，承租方可以提出希望的租金範圍、承租路段，服務據點將尋找適當的物件，並努力說服屋主，快速協助雙方媒合。