蘇拉颱風週四、週五最靠近台灣 北轉點成關鍵

蘇拉颱風週四、週五最靠近台灣東部海面，目前預報將在沖繩以東北轉，但高壓位置與颱風結構的調整將成為颱風未來路徑的變數。（擷自中央氣象局）

2017-10-24 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於關島南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天下午增強為今年第22號颱風「蘇拉」（Saola，越南提供，中南大羚，當地一種稀有保育類動物），目前預估大致趨向日本琉球一帶，但路徑仍有變數。

根據中央氣象局的觀測顯示，今年第22號颱風「蘇拉」目前的中心位置在北緯12.6度，東經142.2度，也就是在關島南方海面，以每小時33轉29公里速度，向西北進行；中央氣象局表示，依照各國模式預測，蘇拉颱風將類似第21號颱風蘭恩，在台灣東部外海北轉向日本移動。

氣象局預報員林柏東指出，輕颱蘇拉週四、週五最靠近台灣東部海面，在颱風北上過程可能受到東北風的牽引，若是距離台灣較遠就北轉，台灣天氣較不受影響，附近水氣較少，環境偏乾，但如果颱風偏西，外圍雲系將會影響台灣，帶來明顯降雨，提醒民眾隨時留意天氣狀態。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇」指出，蘇拉颱風幾乎能確定未來會北轉，不過北轉角度與時間將成為關鍵，雖然目前各國主流預報都是在沖繩以東就北轉，但高壓位置與颱風結構的調整將成為蘇拉颱風未來路徑的變數，可能還要觀察一兩天才能明朗化。