「樂齡傳愛 活力九九」慶重陽 銀髮族粉墨登場

邀請電視客家美食名廚阿華師，現場教導長輩們，如何吃得健康又美味。 （記者張忠義攝）

2017-10-24 15:44

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市三民區樂齡學習中心今天下午在和春戲院騎樓舉辦「樂齡傳愛 活力九九」歡慶重陽節暨成果展活動，由樂齡辣媽團帶來動感十足的舞蹈揭開活動序幕。

活動中特別邀請電視客家美食名廚阿華師現場製作客家粄條蟹肉捲，讓長輩吃得津津有味，並教導長輩們如何吃得健康又美味，樂齡長輩歡唱日語歌、健康操帶動並靜態展示書法、手工皂及客家美食，展現豐碩的學習成果與熱情活力。

市議員童燕珍、黃淑美、三民區區長林清益、正興里沈秀玲里長、寶龍里黃美琴里長、寶珠里陳榮增里長、寶玉里林恭正里長等多名里長及到場與樂齡長輩一同歡慶重陽佳節。

三民區區長林清益表示，樂齡中心提供長輩多元學習機會，每位樂齡學員實現「快樂學習、忘記年齡」的宗旨，將學習成果擴大推展，吸引更多銀髮長輩一同參與課程活動。

和春文教基金會呂綺修督導表示，三民區樂齡學習中心已進入第九年，每年舉辦政策宣導、基礎生活、興趣休閒、貢獻服務等面向之樂齡學習課程，歡迎55歲以上中高齡民眾參加，來電洽詢07-3801370、3801371。