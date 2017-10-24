花都藝術季 28日在葫蘆墩文化中心登場！

2017-10-24 15:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心「舞花響享豐華-花都藝術季」活動，28日登場！邀請三金歌王殷正洋、藝人于台煙以民歌為主軸，搭配泰雅原舞工坊，經典美聲串聯台中特有的原住民歌舞風華，激盪出跨族群領域的多元藝文花漾樂舞饗宴。

葫蘆墩文化中心今天舉辦「舞花響享豐華-花都藝術季」記者會，以「化妝舞會」一曲成名的于台煙，以磁性的嗓音演唱代表作，泰雅族長老則以母語歌頌祝福，為活動宣傳。

「舞花響享豐華-花都藝術季」活動將於28日本周六晚上7點在葫蘆墩文化中心戶外廣場登場，由于台煙演唱「我情願」、「想你的夜」、「化妝舞會」、「是你在說抱歉嗎」及梅豔芳情歌組曲等經典歌曲，揭開精彩序幕。

中場演出的泰雅原舞工坊是台中市106年度傑出演藝團隊，自部落走進藝術殿堂，參與無數的文化活動並受邀前往英國倫敦、羅馬尼亞、比利時、荷蘭、日本、紐西蘭等交流演出，這次將以「媽媽的花環」為台中花都開啟美好序曲，透過口簧琴、木琴等詮釋具花都藝術季元素的「和平花原、繽紛臺中」、「微笑回家」舞碼，還有豐富的泰雅傳統歌謠與樂舞。

曾榮獲金鐘獎、金鼎獎及三度金曲獎最佳男演唱人的殷正洋則壓軸演出，將演唱「城裡的月光」、「恰似你的溫柔」、「守著陽光守著你」等膾炙人口的歌曲，帶領民眾重返清新自然的民歌年代。