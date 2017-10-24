疫病》今年首例71型腸病毒重症 流行期恐要延至11月中

2017-10-24 15:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年首例腸病毒71型併發重症病例，為南部7歲女童，所幸及時就醫治療，已康復出院。疾管署副署長羅一鈞表示，原本預計10月底、11月初可脫離流行期，但現在估計要延到11月中旬，提醒民眾不可輕忽。

疾管署防疫醫師黃頌恩指出，該名女童於10月8日出現發燒、紅疹，並陸續有手腳水泡疹、口腔潰瘍、食慾不振等症狀，11日因夜間抽搐、意識改變等重症前兆病徵，緊急就醫並住院，經採檢確診為腸病毒71型，但已康復出院，其妹妹也於9日診斷感染腸病毒，同樣已痊癒。

羅一鈞推估，該名女童是被無症狀患者所傳染。另上週全國腸病毒門急診達1萬5761人次，較前一週下降2.5%，停課班級數則由113班增至158班，顯然疫情尚未結束。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計10例重症病例，其中1例死亡，包含3例感染克沙奇A6型、克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型、腸病毒D68型及71型各1例。

黃頌恩提醒，腸病毒重症病程發展快速，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往大醫院接受治療。