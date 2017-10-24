橘子熟了！石岡區農會推出台中柑橘輕旅行

2017-10-24 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕石岡區農會結合新社花海11月11日登場，與樂活旅宿聯盟及華府旅行社合作，推出「台中柑橘輕旅行」！帶領民眾到石岡採柑橘、新社採菇及遊新社花海等，全程專人隨車導覽；飯店業者並配合在飯店內設置朱自清知名散文「背影」看板，讓民眾入住時也能來拍照留念，感受一下「橘子熟了」的滋味。

石岡區是知名柑橘產地，石岡區農會總幹事張東海表示，今年農會特別與飯店業者及旅行業者合作，推出農村體驗套裝行程，在新社花海11月11日到26日期間，民眾住宿飯店2人同行住宿2999元，享採橘輕旅行加購價988元，且兩人同行第二位免費。

旅遊行程滿6人即可成行，帶領民眾到新社體驗採菇、遊新社花海，至石農咖啡美食館享用養生風味餐，參訪歷史建築「石剛農會穀倉」，最後到果園採橘，每人可帶走1台斤的橘子，其餘則需價購，遊程中除有專人隨車導覽，到各景點也安排當地達人導覽解說，讓遊客深度體驗農村風情。

樂活旅宿聯盟執行長楊欽榮表示，聯盟結合中科大飯店、中南海酒店、台中日光溫泉度假酒店、台中港酒店、成旅晶贊、福泰桔子、光之旅店、來來商旅、晶品大飯店、綠宿行旅等10家飯店業者，推廣農村體驗等深度旅遊，以提高飯店住宿的價值取代削價競爭，有效提升飯店業績一至兩成。

農業局表示，現在正逢柑橘產季，歡迎民眾參加，品嘗當季美味的新鮮橘子，報名及更多相關資訊可電洽華府旅行社04-23280093分機313沈小姐。

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