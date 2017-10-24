10/26日起 飛美航班將專人詢問保安問題

2017-10-24 15:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕配合美國國土安全部運輸保安署（TSA）要求，10月26日起搭乘飛美國航班，旅客都需於報到櫃台及登機前，接受人員詢問相關保安問題，每名旅客都會被問到。

民航局空運組長韓振華表示， 主要問題像是行李是否自己打包、有沒有脫離過視線、有無幫人帶東西、行李箱內是否有電子產品等 ；雖報到時間提早，但建議旅客報到後，可以提早到候機室，因為登機前還會再有人詢問，若大家都趕在最後一刻登機，很容易造成飛機誤點。

因應國際恐怖攻擊的威脅情勢，TSA於今年6月29日發布保安緊急修正案，要求分二階段實施強化飛美航班保安控管措施，第一階段「加強對飛美航班旅客隨身所攜帶大於手機之電子產品，像是平板、筆記型電腦、電子書、DVD播放機、遊戲機及相機等實施檢查」部分，已於今年7月17日起實施；第二階段則將對搭乘飛美航班旅客，詢問相關保安問題，在台灣起降的美籍及飛美航空公司，都於10月26日起正式實施。

韓振華表示，保安問題會分別於報到櫃台、進入內候機室時詢問，華航跟長榮航空是由自己員工負責詢問，聯合航空等則找保全代為詢問，若對旅客回答有疑義，就會再次檢查行李；旅客排隊報到時，就會有人先行詢問，不需要提早報到；進入候機室時，還會針對手提行李再詢問一次，目前華航飛美航班，約90分鐘前就可進入內候機室、長榮約70分鐘，建議旅客不要逛免稅店逛到最後一刻。