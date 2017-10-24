鄭文燦：桃園體育園區用地 將重劃取得

2017-10-24 15:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃景熙今天在議會質詢時，呼籲市府將公告解編的桃園體育園區用地重新檢討，並編列預算進行徵收，成為北區第一個體育園區；市長鄭文燦也呼應民意，同意不解編，只是徵收的費用高達30多億元，市府無力負擔，未來會以重劃方式取得體育用地，民眾也可拿回一半用地做為住宅區。

黃景熙表示，2004年、桃園縣長朱立倫為解決中山國小學生人數過多問題，決定新設國小，只是當時的桃園市3所未徵收學校用地，每坪成本高達10幾萬元，縣府無法負擔，決定以每坪3萬多元代價，跨桃園市到蘆竹鄉徵收農地作為龍安國小用地；只是蘆竹面積不足，又跨區購買桃園市農地，縣府還拋出大利多，將在學校旁5.78公頃農地編訂為「體育場用地」。

但10多年來「體育場用地」遲遲未徵收，還被監察院糾正，為此，市府都發局公告解編將該土地回復原來農業使用分區，讓附近的民眾覺得被政府騙了，更過分的是，當初，縣府編訂桃園體育園區用地時，南區還沒有體育園區，如今南區擁有中壢、龍潭、楊梅三處體育園區，桃園市北區唯一的體育場用地卻要解編，讓北區民眾情何以堪。

黃景熙說，市府已經籌列14.5億元預算徵收楊梅體育園區第一期土地，另編列18.71億元預算，設置多功能體育館；龍潭體育園區也完成第一階段棒壘球場設置，第二階段將進行三合一球場，中壢體育園區區段徵收已經進入最後階段，只有桃園體育園區用地不僅沒有徵收計畫，還面臨解編命運。

鄭文燦說，當初土地公告現值，每平方公尺4500元，如今將近2萬元，徵收金額暴增，市府無力負擔，既然民眾對本案陳情，議會又有質詢，市府會以重劃方式取得用地。

都市發展局代理局長盧維屏表示，會針對5.78公頃土地進行重畫，屆時民眾可取得5成土地作為住宅區，另外5成土地則規劃體育園區等相關用地。