高雄輕軌11月收費 同步展開查票機制

2017-10-24 14:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌11月1日起正式收費，同時啟動稽查驗票機制，輕軌稽查員會配戴服務識別證、身著黑色稽查背心及帽子，乘客遇稽查驗票若不配合，依法最高可罰7500元。

高雄輕軌今正式公告11月1日起將收費，只要刷電子票證、每趟優惠價只要10元，等於原價30元的3.3折，現場購票則維持原價30元，此優惠將至明年2月28日止，但轉乘其他運具、敬老及博愛身分均不另提供優惠。

高捷說明，全線採一段票收費，月台及列車上均有刷卡機，最遲需於上車後立刻完成刷卡、以免受罰，搭車一趟刷卡一次，下車勿再刷卡，無電子票證者，須於月台售票機購買紙票（單程票），紙票票價一律30元，售出後除營運中斷外概不退費。

高捷指出，無票乘車除須補繳當趟車資，另依法可處罰原票價50倍的違約金（1500元），正式收費後將同時啟動稽查機制，輕軌稽查員會配戴服務識別證、身著黑色稽查背心及帽子，乘客如遇稽查驗票時請主動配合，拒絕配合查票者，依法可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

此外，高捷提醒民眾若使用電子票證搭輕軌，目前僅有一卡通及遠鑫卡（Happy Cash）可以刷卡，愛金卡（I CASH）與悠遊卡暫時還沒加入，其中愛金卡正積極辦理相關程序。