石岡騎跡28日開跑 九房里4D彩繪牆打卡熱點

石岡區九房里3D彩繪村，新彩繪完成的姆指姑娘。（記者歐素美攝）

2017-10-24 14:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡騎跡及3D彩繪文創市集活動，28日開跑！每週六、日下午2點到5點，在石岡區公所對面的藝文廣場將有表演、闖關及客家美食免費品嘗等活動，直到11月19日；11月25日起，每周六、日上午10點到下午5點，在九房3D彩繪村則有文創市集，活動直到12月3日止，歡迎民眾到石岡來玩3D、嚐美食、騎鐵馬，認識石岡之美，同時了解水資源。

石岡區長高文生為讓東豐綠廊自行車道風華再現，請來彩繪好美里彩繪村的畫家曾進成，在東豐綠廊旁的九房里打造3Ｄ彩繪村，以童話世界為主角，將調皮的傑克與魔豆，可憐的賣火柴小女孩、令人憐惜的醜小鴨、逗趣的七隻小羊，還有最新的姆指姑娘等，彩繪在九房里的各個角落，還有全台最大的4D彩繪牆「綠野仙蹤」，讓遊客穿街走巷時有驚喜，留下美麗紀念。

石岡區「九房童話世界彩繪村」今年大功告成，石岡區公所結合石岡騎跡及3D彩繪文創市集活動，邀請民眾到石岡騎自行車，品嚐在地特色客家米食紅糟米糕、蜂巢蛋糕，並欣賞台中教育大學知名社團響鼓社、明道高中街舞社、中興大學熱舞社等精彩演出，還可到九房里與3D彩繪互動，拍照留念，逛逛文創市集。

配合水資源宣導，石岡區公所並辦理水滴寶寶命名活動，民眾參與還有機會獲贈電視機、iPad等大獎。

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