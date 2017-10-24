國際技能賽傳捷報 台科大摘2金1銀2銅

台灣科技大學參加第44屆國際技能競賽，派出29名國手並奪下2金1銀2銅與16優勝成績，其中電子類更拿下3年度金牌冠軍，創下紀錄。（圖由台科大提供）

2017-10-24 14:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕第44屆國際技能競賽日前結果揭曉，台灣47名國手共拿下4金1銀5銅27優勝的成績，其中台灣科技大學就囊括2金1銀2銅16優勝，其中電子職類更在10年內奪4面金牌，創下最佳紀錄。

台科大表示，2年1次的國際技能競賽是全球最大的技術與職業比賽，今年有60國近1300名選手參加，分51個職類群組比拚，創歷屆規模，台灣代表團共47名國手，其中台科大就培訓29人，成績已在日前揭曉。

電子職類 台科大10年奪4金創紀錄

其中，電子系教授林淵翔投入培訓電子職類國手，學生接連奪獎，如2009、2013、2015年奪金、2011年奪銀，今年再度奪金，創下10年奪4金1銀的最佳成績。

台科大電子系學生蔡喻至是國際技能競賽電子職類金牌的國手，高中時跟隨哥哥腳步，選讀電子科，並一直夢想為國爭光，多年努力、堅定決心，他說，電子職類靠的不只是技術，還要有專業理論的深厚基礎，為求最好而大量閱讀許多原文書和技術文章，且除動手作，更不斷從失敗中學習。