科學家研究反物質 疑「為何宇宙沒有自我毀滅」

歐洲核子研究組織研究員，在最近一研究項反物質的研究中表示，他們很疑惑「為什麼宇宙在生成之初，沒有自我毀滅」。（圖為本報示意圖）

2017-10-24 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲核子研究組織研究員（European Organization for Nuclear Research，CERN），在最近一研究項反物質的研究中表示，他們很疑惑「為什麼宇宙在生成之初，沒有自我毀滅」。

根據宇宙大爆炸理論，在宇宙形成的最初，有相等量的物質和反物質。反物質和物質一旦相遇，便會產生「湮滅」過程：兩者會互吸引、碰撞，將質量全部轉化為光，並釋放出的巨大的能量，因此理論上，今日人類生存的宇宙也不會存在。為了解釋宇宙為何存在，物理學家一直在尋找物質和反物質之間的區別，歐洲核子研究組織研究員，克里斯蒂安·斯莫拉（Christian Smorra）博士領導一項新研究，試圖透過精確測量反質子（粒子單位），以了解它們與我們周圍的質子有什麼不同。

但斯莫拉說：「我們所有的觀察都發現，物質和反物質之間完全對稱，所以理論上，我們現在生存的宇宙不應該存在」。斯莫拉表示，「物質和反物質一定存在不對稱性（因此宇宙才會存在），但目前我們根本不明白差異在哪裡」。

研究人員希望，往後能夠以更精確的檢查反質子，觀察物質與反物質之間是否有差異。而其他科學家也考慮其他物質與反物質可能存在差異的理論，包括研究反物質的重力。