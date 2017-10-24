消防員泳訓突心肌梗塞 眾人以CPR、AED搶救

消防員水上受訓突心肌梗塞，眾人施以氧氣、ＣＰＲ、ＡＥＤ搶救後清醒，並且送醫（記者蘇金鳳翻攝）

2017-10-24 13:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕幸好每一位都是急救專家！台中市消防局在烏日游泳池進行救生教練訓練，一位參訓的陳姓隊員在進行游泳九式訓練後，上完廁所休息，突然心肌梗塞，昏迷在另一名受訓消防隊員曾喜皓旁，曾員立即進行CPR，並與其他成員聯手搶救，施以AED電擊，陳員在3分鐘後清醒，立即送醫，目前雖在加護病房觀察，但意識清楚。

台中市消防局辦理上水救生教練班的訓練，共有38名學員參加，昨天上午前往烏日游泳池訓練，分批進行游泳九式各50公尺、總計450公尺訓練。

一位黎明分隊37歲的陳姓隊員在進行熱身游訓，上岸上廁所後，隨即返隊休息，靠在另一位隊員曾喜皓肩上，大家都還開玩笑「需要如此親熱嗎？」，但曾喜皓覺得不對，仔細一看，陳姓隊員眼睛已上吊，意識已陷入昏迷，已沒有呼吸心跳。

由於在場都是消防隊員，現場也因游訓有放置急救設備，曾喜皓先給陳姓隊員三合一氧氣筒給予氧氣，再進行CPR，並且進行AED電擊一次，經過3分鐘後，陳姓隊員清醒過來，讓眾人鬆了一口氣。

消防局並將陳姓隊員送上救護車，送往中山附醫急救，發現陳姓隊員是屬急性心肌梗塞，心臟血管嚴重阻塞達90%，經開刀後並安裝心臟支架，目前雖在加護病房觀察但意識清楚。

消防局表示，陳姓隊員是98年基特隊，身體很強健，每天都有跑步，但並不知道自己竟有心血管疾病。先進行搶救的曾喜皓，則是消防局自製微電影「宅男皓皓的火場逃生記」的男主角。

消防局表示，幸好現場消防員都是專業的急救員，眾人都為救回自家消防兄弟，開心不已，