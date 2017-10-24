潭子區新興國小活動中心及專科教室落成啟用！

2017-10-24 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區新興國小為聚興、新田社區唯一小學，新校區一般教室與行政辦公室功能都已完備，但缺乏大型室內活動場所，經市府與中央斥資8000萬元，興建活動中心及專科教室，今天落成啟用！

市長林佳龍今天在教育局長彭富源陪同下，出席新興國小活動中心暨專科教室落成啟用典禮，包括潭子區長劉振村、市議員蕭隆澤、張雅旻、賴朝國、前立法委員楊瓊瓔等人都共同見證，立委洪慈庸也派服務處代表致意，花博吉祥物樂虎也到場與小朋友互動。

林市長表示，教育是十年樹木，百年樹人的志業，投資教育也是投資未來，市府重視教育也持續挹注資源，編列4500萬元預算，加上教育部補助3500萬元，打造活動中心及專科教室，並設置圖書室，完善校園環境需求，也為潭子區預期將成長的人口做好準備，充實宜居城市發展能量，感謝各界協力推動以人為本的教育願景，也盼新興國小發揮社區托幼、托老、舉辦活動等功能，達成校園社區化目標。

林佳龍說，市府致力於潭子區行政園區、聚興產業園區及交通路線等整體區域規劃，包括潭子聯合辦公大樓、警察局局本部及各大隊辦公大樓等建設將提供民眾更佳的服務品質，國道4號豐原潭子段工程也將銜接國道及台74線，串聯起大台中環狀路網，提升優質生活機能。

教育局表示，新興國小校園整體規劃採分區串聯的方式配置，榮獲綠建築標章認證，更獲選「105年度台中市無障礙友善環境評選」特優；專科教室為3層樓建物，包括1樓圖書室、2樓英語及自然教室、3樓音樂及美勞教室，專科教室建築並特別挪出空間設置圖書室，經師生票選命名為「獨角仙故事森林」。