慈濟援建花蓮老舊校舍 6校今聯合啟用

2017-10-24 13:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕慈濟基金會耗資將近7億元，援建花蓮明義國小、玉里國中等6所中小學，年初校舍接近完工，還因慈濟基金會隸屬衛福部，經費不能用於校舍內的教學設施，幾經爭取獲教育部補助，今天上午舉辦聯合啟用剪綵。

包括慈濟基金會副總林碧玉、教育部國民及學前教務署主任秘書林明輝、花蓮縣長傅崐萁，以及接受減災希望工程的6校校長等，今天上午在花蓮市國風國中，共同舉行聯合啟用典禮為新校舍揭幕，現場師生開心「入厝」，還準備湯圓給大家品嚐。

慈濟基金會表示，6所學校中國風國中、玉里國中、明義國小、佳民國小等4所中小學，因校校舍超過40年過於老舊、也有耐震係數不足問題，需即刻重建；另外，化仁國中、中原國小2校則缺乏活動中心等大型集會場所，因此由慈濟基金會出資將近7億元，由慈濟基金會自行發包、於104年動工。

慈濟基金會副總林碧玉說，減災工程實際共有7所，今天除了6校聯合啟用外，花蓮還有玉里鎮三民國中，因土地問題尚未解決，仍在等候最後程序，希望盡早開工；此外，慈濟也在花蓮57所中小學整修老舊廁所。

林碧玉說，因為證嚴上人一句話「不能等到災難來了才救災」，且慈濟就在花蓮，基金會決定投入花蓮減災工程，上人還親自到學校探勘，發現位於沼澤地的國風國中，校舍每年出現裂縫，只能用水泥填補，教室內樑柱歪斜扭曲「比屏東的危險教室更嚴重」。

林碧玉說，減災工程經過18個月工期，慈濟建築委員會開了17次聯繫會議，做了最好的三級品管，當災難來時「學生往安全的教室內跑」，而不是往外跑。

今年度陸續完工，各校師生並於今年9月開學遷進新教室上課。國風國中8年級學生黃惠心說，新教室比起舊教室還大，很明亮舒服、不會悶熱，很感謝慈濟提供這麼好的環境。

今年初因為慈濟基金會屬於衛福部主管，經費僅能用於減災工程，新校舍面臨無經費裝修問題。花蓮縣教育處長劉美珍說，經過教育部國教署官員到花蓮實地瞭解後，先撥5600萬元挹注，讓學校開學前教室內就有基礎教學設施。