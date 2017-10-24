種高麗菜施肥 招來蒼蠅毀「神仙谷」秘境

高麗菜農地旁發現大批肥料，上頭滿蒼蠅。（記者鄭名翔攝）

2017-10-24 13:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕滿天蒼蠅毀秘境！位於苗栗縣南庄鄉內的旅遊秘境「神仙谷」，因風景秀麗，再加上電影「賽德克巴萊」也在此取景，因此吸引許多遊客到訪。但有當地餐廳業者向本報投訴，稱最近2年，附近種植高麗菜的業者，因想省錢，疑似都用未發酵的雞糞當肥料施肥，可能導致病菌滋生，而且引來蒼蠅滿天飛，讓當地的部落居民及餐廳、露營業者苦不堪言。

採收完的高麗菜農地疑似留有不明的化學藥劑。（記者鄭名翔攝）

爆料人指出，因為附近高麗菜農的不當施肥，導致原本美麗秘境到處都是蒼蠅飛舞，原本遠道而來的遊客原要露營烤肉，但肉盤才剛上烤架馬上就引來大批蒼蠅；而附近餐廳開門營業，才端上第一盤菜，馬上也招來蒼蠅，害業者被投訴是衛生條件不佳，生意也一落千丈。業者痛批菜農：「太可惡，附近露營區及餐廳的生意都大受影響，實在忍無可忍才揭發。」

南庄鄉山上部落遭外地菜農種植大片高麗菜。（記者鄭名翔攝）

附近部落居民也反映，蒼蠅每日漫天飛舞，嚴重影響生活品質，每餐吃飯都要用鍋蓋、保鮮膜掩蓋，否則立刻聚集滿滿蒼蠅，就連附近種植甜柿的果農也因為蒼蠅危害，使得他們無法開放果園供民眾摘採，影響生計。居民曾開3次部落會議向高麗菜業者反映，但都被敷衍搪塞，始終無法改善，部落居民怒嗆，不排除封路不讓高麗菜載運上下山。

附近甜柿也受蒼蠅之苦。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣環保局表示，目前未接獲業者及民眾檢舉，將依法先去勸導業者要覆蓋來改善，若未改善，將依廢棄物清理法告發1200~6000元。

密密麻麻的蒼蠅在耳邊嗡嗡作響，令人頭皮發麻。（記者鄭名翔攝）

部落居民吃飯都要隨時用鍋蓋、保鮮膜掩蓋，引免蒼蠅立刻沾黏上食物。（記者鄭名翔攝）