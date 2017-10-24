台南工作好找APP上線3年多 服務案近1萬5千件

南市勞工局102年起建置「台南工作好找」求職求才APP，線上服務案共14968件，APP今年再升級，求職者不管走到那裡，都可用手機找工作。（記者王涵平攝）

2017-10-24 13:42

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局102年起建置「台南工作好找」求職求才APP，線上服務案共1萬4968件，APP今年再升級，職訓就服中心主任梁偉玲表示，不管走到哪裡，都可用手機找工作，鼓勵大家多加使用。

勞工局指出，「台南工作好找」APP自102年底正式版上線後，下載量穩定成長，至今突破5萬5461人次，整體使用滿意度達85.72%，在Play商店也有4.1星的評價，顯見「行動化就業服務資源」深獲使用者肯定。

兼具「職缺銀行」與「人力銀行」設計理念的「台南工作好找」APP，今年進行界面大幅度改版更新，除提供更豐富多彩的視覺變化、更適合使用者使用習慣的UI調整，並新增履歷表大頭貼自拍功能，可直接用智慧型手機的鏡頭進行拍照，即拍即上傳更新至個人履歷表內，再也不用搜遍資料夾找尋自己的個人照片。

勞工局長王鑫基表示，新版本APP，除了讓原有的各項功能持續維護更加穩定，系統於每日進行職缺更新，讓民眾隨時都能得到最即時的第一手職缺資訊。

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