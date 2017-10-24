看電影看到去撞牆！雄影VR影迷驚呼連連

金獎導演徐漢強以VR體驗神奇觀落陰，拍出笑彈喜劇〈全能元神宮改造王〉。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-24 13:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄電影節在影展的新創舉「高雄VR Film Lab」，由5部台片導演、高雄製造的360度VR短片連續17天不間斷播映，影迷們戴上人頭戴式眼鏡欣賞電影直呼新鮮，雄影工作人員透露，很多影迷為了完整窺探電影場景，還會起身離開座位探索，看電影看到差點去撞牆。

「高雄VR Film Lab」短片單元，邀請徐漢強、廖克發、邱立偉、許紘源、賴冠源5位導演，一同改變創作模式，從腳本編寫影像拍攝後製技術，挑戰VＲ電影創新指標。

電影館館長劉秀英表示，為了「高雄VR Film Lab」單元，雄影不惜重金，量身打造每部電影專屬「包廂」，邀請影迷走入每部VR電影專屬的場景，開啟猶如「任意門」的「身歷其境」感受。

其中，金獎導演徐漢強以VR體驗神奇觀落陰，一窺靈界元神宮與陽世際遇雙線敘事的笑彈喜劇〈全能元神宮改造王〉，Funique VR Studio 團隊祭出全球獨家立體VR近距離拍攝技術「蟻人」視角，讓觀眾驚呼連連。

劉秀英指出，每個體驗〈全〉片的觀眾，觀影完畢後都必然會離開原設定的安全框，片中同時在四面八方發生的故事，讓觀眾頭轉不停，只是為了捕捉藏在每個角落的驚喜，工作人員還得在現場調整並引導激動的觀眾回到原位，以便有最好觀影感受。