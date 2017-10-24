澎湖社區蓬勃發展 屢獲各項大獎表揚

湖西鄉尖山社區發展協會榮獲評比第一名，由縣長陳光復頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

2017-10-24 12:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖社區近來蓬勃發展，屢獲各項大獎表揚，今年榮獲全國縣市組優等殊榮，另外七美鄉西湖社區獲社區組甲等獎、馬公市興仁社區獲單項特色獎，今在勞工育樂中心舉行「社區發展工作人員示範觀摩活動」，由縣長陳光復頒獎表揚。

今日觀摩活動，包括縣長陳光復、議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、呂黃春金、社會處長蘇啟昌、馬公市長葉竹林、白沙鄉長莊美李、湖西鄉公所秘書許聖章等，都到場共同參與，會中表揚年度推行社區成長教室績優鄉市公所及社區發展協會，並對於今年度承辦示範觀摩活動的烏崁及菜園社區，陳光復也頒發感謝狀，表達謝意。

會中邀請赤崁社區總幹事楊美秀講授「社區財務實務」及縣府社會處科長歐陽鴻麟講授「社區工作經驗分享及綜合座談」，並分別前往烏崁及菜園社區環境參訪及社區特色產業觀摩、社區參與人員意見交流。縣府希望透過每年辦理澎湖縣社區發展工作人員示範觀摩活動，讓社區工作人員進一步了解社區發展工作內容與方式，彼此交換意見累積經驗。

另外今年獲得澎湖縣各鄉市公所及社區發展協會推行社區成長教室績優單位：

各鄉市公所－第1名：湖西鄉公所、第2名：西嶼鄉公所、第3名：白沙鄉公所。

各社區發展協會－第1名：尖山社區發展協會、第2名：橫礁社區發展協會、第3名：赤崁社區發展協會、第4名：潭邊社區發展協會、第5名：竹灣社區發展協會、第6名：湖西社區發展協會。