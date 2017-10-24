RCA週五二審 員工怨市府「說好的專案小組呢？」

RCA員工關懷協會、工作傷害受害人協會今天帶領60多人到桃園市政府前遞邀請函，市府由勞動檢查處一名科長出面接受邀請函。（記者陳昀攝）

2017-10-24 12:42

［記者陳昀／桃園報導］RCA案週五將二審判決，RCA員工關懷協會、工作傷害受害人協會今天帶領60多人到桃園市政府前遞邀請函，希望市長鄭文燦前往旁聽，並兌現選前承諾，提出協助職病工人的具體政策，但鄭文燦在議會備詢，市府由勞動檢查處一名科長出面接受邀請函，他說自己未被授權回應。

「說好的專案小組呢？」工傷協會專員劉念雲表示，2015年一審宣判後，多位職病員工苦撐著等二審判決，529名原告會員中至少已40人過世，有多人發現罹癌，第二批提告的1100人也在訴訟中，且陸續有不少會員和他們聯繫，曾在RCA工作的員工有8萬多人，希望由市府直接介入協助。

劉念雲表示，鄭文燦選前曾有三項承諾：一、污染整治，二、協助受害者獲得公平正義的賠償，三、提出相關機制、過程透明，並規劃受害者與市民參與，但選後多次聯繫市府都得不到回應，除了污染整治看到進度外，其他看不到具體作為。

今天出面的88歲RCA員工凌承和說，他多年來深受淋巴癌折磨，太太也罹患乳癌，許多老同事還等不到判決就死了，期待司法能有個合理交代、鄭文燦出面說個公道話。

鄭文燦接受記者電訪時表示，他也期待司法可以還給RCA員工正義，市府有召開專案會議，整理出三項主張：支持員工求償、要求環保署儘速完成整治，且在判決確定前，業者不得變更地目及脫產，他的立場選前選後都一樣。