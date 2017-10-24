社區多元照顧緩壓力 北投失智者互助家庭啟用

台北市長柯文哲（中）出席北投哇哈哈互助家庭啟用儀式，與現場來賓一同入厝搓湯圓。（記者陳志曲攝）

2017-10-24 12:20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第4所互助家庭處所「北投哇哈哈失智症互助家庭」今天上午正式啟用，作為第一個由社區組織委辦的失智症服務場所，盼結合鄰近的社區與校園，給予失智者與家屬各種管道的扶持。台北市長柯文哲致詞時也說，透過多元的互動關係，可以讓台北市失智者的照顧更精進。

坐落於北投區復興四路的北投哇哈哈失智症互助家庭，靠近北投榮總、振興、關渡等醫院，原為閒置的復興高中校長宿舍，由台北市社會局花費300萬元進場整修，並委託北投文化基金會辦理失智症服務，取名「哇哈哈」則是希望提供互助空間，讓失智者與家屬每天都能開心，排解長久患病以來的憂愁。

柯文哲上午到場為互助家庭揭牌，除參觀重整的房舍外，也在現場搓湯圓，與長輩一同享用。

柯文哲致詞說，這個屋子他半年前有來看過，亂七八糟又破爛，經過300多萬元整修才煥然一新，而目前台北市有4個互助家庭，其他3個在士林、中正、松山，還有在北投的這個地方，他們需要的是建立一個基地，讓失智者跟家屬有一個互相照顧的地方，透過互相扶持，讓大家都得到身心上的支持。

社會局則介紹，北投哇哈哈互助家庭設置有互助農場可以種菜養花，有環場步道可以運動散步，還有互助大院可參與社區活動，讓有愛心的老師、志工、和周邊醫院的醫療中心給予支持，也可讓失智者家屬互相幫忙減輕壓力。

社會局表示，北投哇哈哈互助家庭的服務時間，為每週一至週五的上午10時至下午4時，服務採預約制，以一季為一期，服務對象為設籍台北市，經醫師診斷，確診為輕、中度失智症患者及家屬，失智症者需有行動能力以即可接受團體生活，家屬還需全程陪同並接受訓練課程。