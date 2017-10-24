每天都要來點貓能量 網友被萌翻：「這圖有毒！」

每天都需要補充一點貓能量，Everyday One Cat繪製的超可愛貓咪動圖讓人忍不住就看一整天啦。（圖片由Everyday One Cat授權提供使用）
〔影音新聞／綜合報導〕Everyday One Cat是由一群喜歡貓，並且喜歡做動畫的人組成的團隊。他們為了鞭策自己創作，每天都會上傳一張貓咪動圖，至今已經發布了超過100張作品。超現實又可愛的貓咪們，擄獲眾多網友的心，讓許多人忍不住大喊：「這圖有毒！」
「Stargazy Pie!」（by @motions_cat）#motiongnyaphics #EveOneCat pic.twitter.com/7ND23DDhEc— Everyday One Cat （@motions_cat） 2017年7月29日
「Self-Propelled Cat Gun」（by @motions_cat）#motiongnyaphics #EveOneCat pic.twitter.com/tpH07ZuTW8— Everyday One Cat （@motions_cat） 2017年8月8日
「Sea」（by @motions_cat）#motiongnyaphics #EveOneCat pic.twitter.com/M9YE2UIJDx— Everyday One Cat （@motions_cat） 2017年8月18日
「Electric Power!」（by @motions_cat）#motiongnyaphics #EveOneCat pic.twitter.com/LJgA2xhKCT— Everyday One Cat （@motions_cat） 2017年10月5日
這些超可愛的貓咪動圖，毒性也跟可愛度成正比，不知不覺就讓人一直看下去，回過神來就發現時間都被黑洞吞掉啦！有無數的網友跟他們要求原檔，希望可以設成桌布，而他們也盡力的滿足網友的要求，將部分檔案放到雲端供網友下載。同時他們也開放網友點圖，只要把你的貓咪創意寄到他們的信箱，你的創意就有機會成為這些超有毒動圖的一員喔！