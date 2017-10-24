農委會嘉義招募茶葉管理師 43K起跳

2017-10-24 11:55

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣山區每到採茶季，總會浮現缺工問題，行政院農委會在嘉義縣開辦茶業專業團，招募「茶園管理師」，10月24日起報名，最高月薪4萬3800元．歡迎有意從事茶業的民眾報名。

農委會副主委翁章梁今天與農委會茶葉改良場副場長邱垂豐、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃世裕、竹崎地區農會總幹事林孟怡等人召開記者會，宣布將在嘉縣招募48名茶園管理師。

黃世裕表示，大阿里山區茶區務農人口老化，亟需新血加入，通過甄選者，將參加茶業改良場2週的農業專業訓練課程，明年元月分別由梅山鄉、竹崎地區農會媒合至缺工茶園，從事茶園栽培管理工作；遇採茶季時，將集合茶管師至加入試辦計畫的茶農共同採茶，解決季節性缺工情形。

茶管師月薪由茶農給付2萬2千元，連續工作30天者，由農委會每月給付8800元獎勵金，務農基金每月最高1萬元（得全程參與至計畫結束），交通津貼每月最高3千元，合計月薪4萬3800元。

翁章梁說，全國多個地區開辦農業技術團，但栽培的作物相對多且雜，嘉縣的茶業專業團，僅針對茶葉單一作物，茶管師須熟知中耕、除草、施肥、剪枝等，較具專業性，希望藉此吸引對茶業有興趣的民眾，累積專業技術。

茶業專業技術團員招募時間自10月24日至11月16日報名，報名可洽梅山鄉農會05-2622100轉354、竹崎地區農會05-2612120轉248。