大轉彎救觀光 苗縣3大場館11月起改免費參觀

苗縣3大場館11月起改免費參觀，圖為泰雅文物館。（記者蔡政珉攝）

2017-10-24 11:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣7大場館的客家圓樓、英才書院、泰雅文物館等，因為從104年7月開始收費，原意希望能夠增加縣庫收入，可惜卻收到反效果，導致參觀人數減少，引起批評聲浪不斷。苗栗縣政府昨天表示，從11月起將開放3大場館免費參觀，希望能夠「救觀光」。

苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，由於政府最近大力推動觀光旅遊業減徵地價稅、房屋稅措施，苗栗縣政府決定加碼，讓3大場館免收費，改變之前收費政策，希望能讓遊客回流，縣府也會在3大場館舉辦活動，增加吸引力。

苗栗縣客家圓樓、英才書院、苗栗特色館、泰雅博物館、賽夏文物館、客家大院、城市規劃館等7大展館，自104年7月實施收費後，原意透過場館收入，挹注困窘財政，可惜實際效果不如預期，曾有監委到苗栗縣巡察了解7大場館營運狀況，指出場館經營問題，甚至直言「文化若做得好，也能增加來自外縣市的收入」。

而7大場館中，包括泰雅文物館收費後，曾被縣議員黃月娥批評遊客寥寥無幾，也影響原本在文物館旁設攤攤商營運，最後攤商甚至全撤；而英才書院則被質疑淪為蚊子館，遊客數最多的客家圓樓甚至還引起標租廠商與縣府的官司糾紛，且不少場館收費所得還不敷營運成本。