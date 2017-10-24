網友到好市多買鞋超傻眼！ 驚見二手貨擺架上

日前一名網友到好市多新竹店想購買一雙黃靴，打開鞋盒卻發現這雙鞋的鞋跟早就磨損，而且鞋底還有沾有口香糖，明顯是有人穿過的鞋子。（圖擷取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

2017-10-24 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）時常會販賣國外的特價產品，日前一名網友到好市多新竹店想購買一雙黃靴，打開鞋盒卻發現這雙鞋的鞋跟早就磨損，而且鞋底還有沾有口香糖，明顯是有人穿過的鞋子。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，10月6日他前往新竹好市多，想要購買Timberland的經典黃靴，好不容易找到他的尺寸，卻發現這雙靴的鞋底早已磨損，底部也有踩到一點點口香糖。

許多網友認為可能是有人來好市多退貨再上架的產品，但有網友先前到好市多退貨，工作人員都會仔細檢查，而且退貨的商品不會再拿出來賣，懷疑可能是有人直接在現場替換，躲避工作人員的檢查。

有網友認為，好市多應該要重新思考退貨機制，「已構成竊盜罪，支持報警抓人了」、「也太差勁的心態，貪小便宜…」、「也太不要臉了，無恥」、「水準真爛」、「好誇張」。但也有人懷疑好市多對產品的控管，「好市多對於鞋類產品沒裝防盜裝置嗎？怎麼大家把進去換鞋，說得跟去自家廚房一樣輕鬆簡單？」