醫病》釣客被魚刺刺傷 染海洋弧菌險死

孫男手指與腳趾被魚刺傷後，海洋弧菌感染到肩膀而紅腫，醫師使用筋膜切開術，清除壞死組織，術後傷口仍須細心照料。（大林慈濟醫院提供）

2017-10-24 10:02

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣一名54歲孫姓男子在釣魚時，被魚刺刺傷手指及腳趾，原以為只是小傷口，不到1天高燒不停、四肢無力，左上肩也不明原因腫的像「麵龜」一樣大，送醫確診為「海洋弧菌」，還一度昏迷病危；大林慈濟醫院外科部主任暨整形外科主任黃介琦表示，免疫力差的人被魚刺刺到後，若出現紅腫熱痛、發燒等症狀，必須儘速就醫，降低死亡風險。

孫姓釣客9月中旬到海邊釣魚，好不容易等到魚上勾，一不小心沒抓好，魚掉到地上刺傷腳趾及手指，原以為只是小傷口，回家後開始發燒，背部也出現不明紅腫，當時誤認為是被蚊子叮咬，直到四肢無力，家人覺得不對勁，趕緊叫救護車送醫。

醫師查病歷，發現孫男有慢性肝炎併發肝癌，免疫力低，加上前一天被魚刺傷，懷疑是海洋弧菌作祟，先給予抗生素治療，並使用筋膜切開術，清除壞死組織，傷口與血液培養證實是海洋弧菌。

孫男到院時，細菌已由手指及腳趾感染到肩膀、下肢，術後還經歷敗血症休克，急性腎衰竭與呼吸衰竭，院方一度向家屬發病危通知，經多次手術才救回一命。

孫男歷經1個月休養，肩上的傷口仍須細心照料，他看到肩上縫合的愛心，開玩笑說，以後再也不敢釣魚了，避免被刺傷。

黃介琦提醒，並非每個人接觸到海洋弧菌就會受感染，通常是免疫力較差的族群，如肝硬化、慢性肝炎、糖尿病等，在2天內會造成嚴重的壞死性筋膜炎與敗血症，甚至併發多重器官衰竭，死亡率可能高達5成，呼籲平時勿生食海鮮類，料理時也最好戴上手套，避免傷口感染或刺傷。