本週大致維持「秋涼」型態 關島熱帶低壓最快今天成颱

本週受到東北風影響，大致維持「秋涼」的天氣型態。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-24 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕本週受到東北風影響，大致維持「秋涼」的天氣型態，但隨著北風南下的汙染物讓全台空氣品質不佳，昨影響北部地區的汙染物南下，在擴散不佳的情況下，今中南部仍須留意空品問題。

氣象專家彭啟明在臉書表示，今（24日）天氣型態與昨天類似，本週都是類似的東北風的天氣型態，這段時間台灣大致上南北可以區分長袖和短袖兩種不同的形態，中部以北白天高溫約24-26度，台中以南仍可達到27-29度，建議民眾也要開始逐漸隨著天氣變化調整生活形態。

昨天台灣不少地方空品不佳，主因是偏乾的北風，直接將中國東岸的汙染物往南帶，讓台灣的節氣「霜降」變成「塵降」，現北部已經稍微緩和，不過由於中南部大氣穩定，擴散不佳，加上昨天北部的汙染物可能南下，提醒民眾可能要時時注意戶外的空氣品質狀態。

彭啟明指出，這兩天在關島附近發展的熱帶性低氣壓，已經有逐漸接近颱風的可能性，最快今天就會被命名為今年第22號颱風蘇拉（Saola，越南提供，中南大羚，當地一種稀有保育類動物），由於這個颱風距離台灣還有近3千公里，初期可能順著太平洋高壓環流走向朝向偏西北，然後到琉球附近，被西風帶牽引往東北，有點類似蘭恩颱風的路徑，不過目前颱風尚未生成，如果正式成形，會比較有參考價值些。