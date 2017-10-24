活動中心剛過保固就漏水！市代要求加強監督責任

竹北市民代表郭憲棠披露，新港社區活動中心天花板多處滲水、漏水，社區還得用水桶接水，實在很誇張；「怎麼剛好過保固期就漏水」，他質疑公所疏於監督施工品質。（記者廖雪茹翻攝）

2017-10-24 09:29

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市新港社區活動中心，新建啟用2年多，但市代郭憲棠披露，社區日前舉辦重陽敬老活動，天花板卻出現漏水，讓里民看了傻眼，他質疑「工程才剛過保固期就漏水」，批評公所未善盡工程品質的監督責任。市公所則表示，是否已過保固，尚待確認及查明原因。

郭憲棠在竹北市代表會定期大會上質詢，日前他參加新港社區活動中心的重陽敬老活動，發現活動中心天花板多處滲水、漏水，社區還得用水桶接水，用不要的棉被吸水，實在很誇張；活動中心才剪綵啟用兩年多，「怎麼剛好過保固期就漏水」，他質疑公所疏於監督施工品質，要求儘快修繕，以免鋼筋繡蝕久了，影響結構安全。

社區人士說，今年3月就出現漏水跡象，情況越來越嚴重。鍾國章也說，與新港約同時期啟用的麻園社區活動中心，也有漏水問題。

對此，8月甫到任的社會課課長周秀美表示，將了解兩處活動中心是否確實已過保固期，並會同工務課現勘，查明漏水原因；若已過保固，公所會以墊付或追加預算負責修繕，也會將該營造商列入不良記錄名單。

另針對鍾國章質詢，大義、尚義、白地及斗崙社區活動中心興建進度緩慢，市長何淦銘回應，指中央長照2.0計畫，需要適合場地推動長期照護，前3處活動中心，都是公所主動提出並爭取設置。

其中，大義里部分，得先向國有財產署無償撥用，將特定農業區地目變更為特定目的事業用地，才能辦理規劃；尚義里部分，已經農委會通過將未編定山地地變更為特定目的事業用地，著手規劃中；白地里部分，已完成工程規劃設計；斗崙里部分，則進入工程招標階段。上述工程案須經冗長的前置作業，進度非公所所能控制。