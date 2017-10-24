燃料費未繳 基隆監理站：平溪居冠、中正區第三

2017-10-24 09:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕汽、機車燃料費每年7月開徵，但基隆監理站今年燃料費徵收率近9成，尚有53720件的車主未繳納，基隆監理站表示，機車燃料費、汽車燃料費的繳交率最低均是新北市平溪、繳交第3低則是基隆市中正區；至於新北市雙溪區、貢寮區則是分居汽車燃料費、機車燃料費繳交率第2低。

基隆監理站第一股股長陳林錦表示，基隆監理站轄管包含基隆市7個行政區與新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮與汐止、金山、萬里區；監理站9月底前再次寄送補繳通知單，提醒車主盡速繳納，逾期未繳可依公路法第75條處300元以上、3000元以下罰鍰。

陳林錦表示，機車燃料費目前是與汽車燃料費一併於每年7月繳納，不少偏鄉長輩，都不知需繳機車燃料費，另外，年輕人到外縣市工作，將機車一併遷移，但車籍等相關資料仍留在出生地，導致未收到通知單，又不知超商就可補單，而錯過繳納時機。

陳林錦表示，監理站9月底再寄出補繳通知單，仍未收到補繳單的車主，可到監理站臨櫃補單繳款，也可就近至各便利超商使用多媒體資訊機，輸入車號及車主身分證字號就可補單繳費。

民眾收到補繳通知單需於10月31日前繳納，若超過2萬元，可至郵局或金融機構繳納，並記得索取繳費證明及核對金額。