6個農業老兵領軍 新埔高接梨闖蕩農企業

新埔鎮果樹產銷第21班的靈魂人物班長彭文華（右起依序往左）、班員蔡原勳、楊金鑫、技術組長陳全勝、副班長朱文龍、以及會計朱吉文帶領當地的水梨農友走上「農企業」的新經營模式。（記者黃美珠攝）

2017-10-24 09:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮農會今早接到好消息！他們果樹產銷班第21班繼8年前的全國前30大優良產銷班之後，最近再從全國6300個產銷班中獲評為全國10大績優農業產銷班！這不僅是北區唯2的得獎產銷班，也是新竹縣從民國95年以後，11年來得到這個榮譽的第1班！

這個班總共有26名班員，其中11人專作高接梨，另外15人則專種柑橘，年紀最輕的已經44歲，最年長的已經破了8旬，平均年齡約60歲，個個都是專業種植果樹40年到20年不等的農業「老兵」。

在栽種和管理技術早已穩定下，這次以高接梨打頭陣，嘗試新的行銷、和包裝手法，他們不僅參加農糧署委外的「軟實力」課程進修，還把進修的心得化為行動。

他們自創「照門山」的品牌，且研究設計出專屬包裝，進而在今年7月高接梨產季來到時，首度打破過去自產自銷的慣例，集合11人的頂尖優質果品，由該班收購後統一管道，以「照門山」的品牌銷售，所得利潤由全班共享，初試啼聲就獲得好評，也展現了「農企業」的新經營模式。

這樣的創新農產作為，由班長彭文華、副班長朱文龍帶頭，技術組長陳全勝、以及班員蔡原勳、楊金鑫、朱吉文等全力相挺，大家一起嘗試、自己「生出」自己的競爭軟實力。

除了設立新埔高接梨的生產履歷，取得吉園圃認證，也做了QR CODE，平添消費者的食安信心。

他們4年來也是全國少見，以果樹跟周邊的照門國小學童做食農教育的一群農夫。

他們的分級包裝，從果粒大小的分級，也進階兼做依糖度的高低來分級，利用「非破壞糖度計」，在不破壞果品下檢測糖度做分級包裝，以此滿足各種消費者的口感。

彭文華說，這是他們對農業的不死心，才會一起努力走出自己的活路。朱文龍希望這樣的新局面，可以讓年輕人對務農重新產生「也能養家活口的信心」。

該班這次因為前述表現獲得農委會的肯定，從全國6300個各種農作物產銷班中躋身前10大績優產銷班。這也是該班從民國98年獲獎全國前30名優良產銷班後的再次被肯定。

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