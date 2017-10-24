東大推產學合作、輔導在地 成果豐

釋迦造型饅頭。（記者張存薇攝）

2017-10-24 09:07

［記者張存薇／台東報導］台東大學創新育成中心推動產學合作，協助在地微型企業研發產品、媒合在地小農或資源，成果豐碩，今年輔導11家廠商，其中信豐農業科技公司榮獲中小企業創新育成中心「破殼而出企業」獎、七里坡公司的養生紅藜餐入選2017經濟部商業司「台灣滷肉飯節」嚴選店家，也讓台東在地企業展現蓬勃生機。

東大育成中心資深專案經理楊春桂指出，在地微型企業通常面臨產品行銷問題，育成中心可提供資源整合，並協助提升產品的「加值應用」，比如普通的饅頭加入農業文創概念，運用在地將黃等食材，製作成釋迦造型，變成有特色產品，也提升產品價值。

她表示，今年協助在地產業申請經濟部技術處「學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫」，包括七里坡公司、宇暉企業社、信豐農業科技、義思義式廚坊、錦鸞商行、沙巴漾窯滾麵包坊等11間在地廠商入選，包括東大數媒、生科、資管、綠資學程、心動系等師長皆投入輔導，提供業者在產品研製、品牌經營及行銷策略上後續深化發展的方向與建議。

東大校長曾耀銘則表示，包括深層海水生技產業、農業生技產業與生態資源應用品產業是東部三大新興生物產業，東大將持續培育這三大類人才，並將成立「先導型工廠」，讓產官學界更緊密結合，推動在地產業發展。