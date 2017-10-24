牽曲遙念阿立母 李孟諺：盼西拉雅族正名順利三讀

今年夜祭吸引不少民眾、紀錄工作者參加，凌晨1時許，吉貝耍婦女牽曲登場，祖靈降臨，現場頓時鴉雀無聲，西拉雅古語吟唱迴盪部落。（記者王涵平攝）

2017-10-24 08:48

［記者王涵平／台南報導］台南市代理市長李孟諺昨晚參加西拉雅族吉貝耍夜祭，由議長賴美惠等人陪同在大公廨祭拜西拉雅族祖靈阿立母，許願西拉雅族正名順利在立法院三讀通過。今日凌晨牽曲遙念阿立母，仍有大批族人、民眾參與。

李孟諺表示，西拉雅族正名獲行政院長賴清德全力支持，如西拉雅族正名在立法院順利三讀通過，明年夜祭時大家一起再回到大公廨還願，共同參與值得驕傲的一刻，讓西拉雅文化不斷傳承、發揚光大。

西拉雅族吉貝耍夜祭已列為「國家重要民俗活動」，吉貝耍至今保存完整的信仰文化傳統，每年農曆9月初4、初5都會舉行夜祭及孝海祭，是部落一年一度最重要的盛事。

首次參加夜祭活動的李孟諺說，感謝祖靈一年來的庇佑，風調雨順、四時無災，西拉雅文化傳承和對祖靈的尊重已獲文化部及國人重視及認同，西拉雅族正名運動30年，行政院也已通過原住民的法令修正案，進入立法院三讀。

今年夜祭依舊吸引不少民眾、紀錄工作者參加，今日凌晨1時許，吉貝耍婦女牽曲登場，祖靈降臨，現場頓時鴉雀無聲，西拉雅古語吟唱迴盪部落。

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