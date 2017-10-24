昨空氣品質不佳 專家：高濃度汙染由中國移入台灣

23日9時PM2.5的模擬顯示（右圖），高濃度汙染由華南移岀，擴散至外島及台灣西半部。（圖擷取自「三立準氣象·老大洩天機」）

2017-10-24 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕吳德榮表示，昨（23日）環保署資料顯示，台灣西半部空氣品質指標（AQI）大都處在橘色提醒，馬祖、金門、馬公也是橘色提醒，證明此次除了境內產生的污染，有境外移入的成份，高濃度汙染由中國華南移岀，經過外島再進入台灣西半部。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」表示，電腦模擬23日9時的汙染圖顯示，高濃度汙染由中國華南移岀，擴散至外島及台灣西半部。而今（24日）晨監測資料及模式模擬皆顯示，已無境外汙染繼續移入。

吳德榮指出，關島東南方的熱帶性低氣壓正蘊釀中，今（24）日有機會發展成第22號颱風「蘇拉」，美軍聯合颱風警報中心已於23日20時將其估為輕颱。最新模式模擬顯示，其將受太平洋高壓導引朝琉球附近前進，再受西風帶導引轉向東北，類似「蘭恩」的路徑，但「不確定性」比較大，但因模式模擬時，颱風尚未成形，故可能有比較大的誤差，需要再觀察。

吳德榮引用最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬，未來一週皆受東北風影響，天氣僅小幅變化。今下午至明上午迎風面水氣略增，北海岸、北部山區有局部雨，桃園以北鄰近山區的平地亦有零星飄雨的機率，白天高溫約在24至26度，早晚偏涼。新竹以南晴朗穩定，中南部白天微熱（高溫28至29度）、早晚亦偏涼。