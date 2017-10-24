10/24 各報重點新聞一覽

2017-10-24 06:21

自由時報

白宮官員：川普訪中 不會簽第四公報

美國白宮資深官員今天表示，美國對台灣的立場已經有四十年歷史，對台承諾很明確，他聽說過美中要簽第四公報的「傳聞」，這毫無根據。

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台積論壇「半導體的未來10年」 科技8大咖聚焦AI

全球晶圓代工龍頭台積電昨舉行三十週年慶，重頭戲是董事長張忠謀主持的「半導體的未來十年」論壇，包括蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）等全球科技大咖多聚焦在ＡＩ（人工智慧）。張忠謀預言，「我覺得ＡＩ第一個會取代的是醫生」；但威廉斯認為，「人類永遠需要醫生，ＡＩ可讓醫生做得更好」。威廉斯與安謀（ＡＲＭ）執行長賽格斯（Simon Segars）反而擔心，大數據及ＡＩ將對資安和隱私權帶來更大威脅。

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載病父打工 撞電桿父死兒命危

苗栗縣十六歲邱姓少年與父母一家三口相依為命，因家境清寒，他常利用假日陪父親打工貼補家計。前天邱少搭父親的車到頭份某釣蝦場工作，邱父因有糖尿病，疑晚上視力不佳，前晚工作結束返家時，由無駕照的兒子開車，在離家不到一公里的台三線三灣鄉路段，疑車速過快，失控自撞電線桿，邱父死亡，邱少命危急救中。

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蘋果日報

小北百貨董座54歲猝逝

從熱炒店老闆變成平價百貨天王，全台擁有一百零五家店的知名「小北百貨」董事長黃卜文，前天在睡夢中疑因心臟疾病猝逝，享年五十四歲，噩耗震驚商界。親友哀傷說：「患有小兒麻痺的黃卜文克服身障不便，一個白手起家的傳奇就此劃下句點。」小北百貨昨發聲明，強調一百零五家門市正常營運，消費者和廠商權益不受影響。

荒唐夫 找女扮妻偷辦離婚

誇張！台中市一名連姓男子為和賴姓妻子離婚，偷妻子身分證，上周五帶傅姓女子到石岡戶政事務所辦離婚，承辦員發覺照片不像，傅女辯曾整形，承辦員因聯繫不到賴女且查無實證竟先核准，一個多小時後找到賴女，才發現傅女假冒，撤銷離婚。賴女報警控：「你們通姦偷我身分證還冒充我，太扯了！」連男、傅女被依偽造文書等罪嫌送辦。

聯合報

白宮資深官員掛保證：美中不會簽第四公報

美國總統川普即將於十一月八日前往中國大陸進行國是訪問，屆時是否談及台灣議題備受關注；美國白宮資深官員廿三日表示，美國政府幾十年來對台灣的態度與承諾很明確，他並說，外傳美中可能簽署「第四公報」的謠言沒有根據。

蘋果未來十年 攻生技醫療

蘋果營運長蘋果威廉斯（Jeff Williams）昨天表示，生技醫療將是蘋果未來十年大計。他說，蘋果目前將生技的神經引擎放在最新的Apple Watch上，但未來會放在最新款的智慧型手機，並有更多的ＡＩ人工智慧功能。

中國時報

秋寒‧空汙 變天要人命

發跡於台南、在全台擁有105家分店的小北百貨，創辦人黃卜文昨下午在家中猝逝，得年54歲，初步研判是因氣溫驟降心臟病發身亡。昨天是農曆24節氣中的「霜降」，氣象局預報員陳建安表示，這代表秋天的天氣型態愈來愈固定，早晚溫差可達10度。秋天是兩大疾病的殺手，黃卜文是氣溫驟變導致心肌梗塞而奪命的案例；而東北季風增強，空氣汙染頻率增加，則易引發急性氣喘及急性心臟病。心臟科醫生提醒，在此季節一定要注意保暖，同時攜帶口罩出門，才能避免突然性心臟疾病發生。

逐鹿台中市 盧秀燕表態參選

藍委盧秀燕昨明確表態將爭取參選台中市長，同樣被看好參選台中市長的藍委江啟臣則希望待黨內初選機制出來再說。黨內人士分析，盧、江兩人實力相當，其背後所代表勢力剛好是舊台中市與台中縣，初選即是兩派對撞，雙方若能協調合作對於國民黨選情才會更有利。