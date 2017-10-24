中部以北下探18度 熱帶低壓可能成颱影響台灣

今（24日）天迎風面的東半部及桃園以北地區降雨機率增高，雲量亦增多，新竹以南維持多雲到晴的穩定天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-24 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（24日）水氣會增多，迎風面的東半部及桃園以北地區降雨機率增高，雲量亦增多，新竹以南仍可維持多雲到晴的穩定天氣。因東北風增強，氣象局針對14縣市發布陸上強風特報。

氣象局指出，第21號颱風蘭恩於昨（23日）清晨2時登陸日本靜岡縣，下午2時變性為溫帶氣旋；另外目前在關島南方海面有一熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，未來預計往琉球一帶的方向移動，目前不確定仍大。《蘋果日報》引述預報員徐仲毅說法，若蘇拉颱風形成，各國對於路徑看法分歧，可能循著21號颱風蘭恩，接近琉球群島時北轉往日本，不過也有部分模式模擬颱風朝台灣來，週四颱風「相對接近」台灣，迎風面可能有風雨。

中央氣象局表示，今、明（24日、25日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他各地早晚天氣亦較涼，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。今日北部及東半部沿海易有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

氣溫方面，各地夜晚清晨仍偏涼，中部以北及東北部地區低溫預計僅18至20度，南部及花東也僅20至22度，夜間出門別忘了加件薄外套避免著涼，白天北部及東北部高溫約23至25度，花東及中南部約26至28度，中南部日夜溫差達10度左右，請注意氣溫日變化適時調整衣物。

另外，因東北風增強，氣象局針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣等縣市，發布陸上強風特報。中部以北、恆春半島、東南部及各離島沿海空曠地區有8至9級強陣風，今天下午起會再增強到9至10級，除了風浪偏大外，北部及東半部沿海也易有長浪發生，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

氣象局預估，週三（25日）東北季風影響，各地早晚都有涼意，中部以北低溫僅18、19度，南部及東半部約20、21度，白天氣溫稍回升，北部及東半部高溫約24至27度，中南部高溫可達29、30度，中南部日夜溫差大；週四（26日）東北季風強度稍減弱，但低溫回升也僅1度左右，週四至下週一（26日至30日）各地清晨深夜仍偏涼，高溫緩慢回升後持平，中南部日夜溫差相當大。

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空氣品質方面，24日中南部及金門、馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健）等級，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 24 21 ~ 26 21 ~ 27 20 ~ 22

今天迎風面的東半部及桃園以北地區降雨機率增高，雲量亦增多，新竹以南維持多雲到晴的穩定天氣。（圖擷取自中央氣象局）

今日紫外線多為中量級和高量級。（圖擷取自中央氣象局）

24日中南部及金門、馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健）等級，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷取自中央氣象局）