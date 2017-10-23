精品蓮霧「黑糖芭比」夯爆 鳳試所降低授權門檻

精品蓮霧「黑糖芭比」曾創下一公斤破千天價。（記者陳文嬋攝）

2017-10-23 23:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕精品蓮霧「黑糖芭比」夯爆，曾創下1公斤破千元天價，相當1顆蓮霧近200元，掀起農民搶種熱潮，鳳試所近來降低授權門檻，每公頃10年授權金18萬元，值得一提的是，今年破紀錄種出重達500公克單果，預估明年全年生產上市，堪稱是農業技術大突破。

農委會鳳山熱帶園藝試驗所推出新品種蓮霧「黑糖芭比」，特色是果形碩大、果皮深紅色，外觀亮麗及隆紋明顯，果肉硬實又脆而多汁，且甜中帶酸，口感風味佳，平均甜度12度、重量200公克，深受市場好評。

值得一提的是，「黑糖芭比」才推出限量上市，於台北拍賣市場1公斤破千元，相當1顆蓮霧近200元，甚至創下6顆禮盒2100元天價，相當每顆要價350元，令農民趨之若鶩，爭取降低授權門檻。

鳳試所為維護品種權，過去限定10公頃10年授權金180萬元，近來降低面積授權門檻，每公頃10年授權金只要18萬元，平均每株每年授權金為60元，僅占生產成本2.6%，呼籲農民尊重智慧財產權，今年推出授權貼紙，明年加入QRcode生產溯源，做出明顯市場區隔。

鳳試所表示，目前「黑糖芭比」進入套袋期，今年栽種面積是32公頃，產量可達九百萬台斤，預計12月中旬上市，隨著中、南部均有農友授權，錯開南部12月至隔年5月、中北部5月至11月產期，可望明年起全年可吃到「黑糖芭比」。

鳳試所指出，尤其「黑糖芭比」適合台灣氣候，冬果低溫受害率及夏果生理病變率，均遠低於一般品種，不但良果率高，且貯運性更好，深具外銷潛力，可望紅到國外。