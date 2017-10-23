滑嫩「美人湯」 羅浮溫泉明年元月搶先體驗

2017-10-23 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處今天下午舉行「復興區小烏來羅浮溫泉管線埋設道路拓寬工程」完工典禮，羅浮溫泉目前已開挖1號井每日取水量110噸，因不足供應飯店業，因此今年底將發包開挖2號井，預計明年10月完工，可再提供150噸水量，等於每日提供260噸溫泉水；市府觀光旅遊局規劃明年1月13日辦理「溫泉美食節」活動，同步在泡腳池供應溫泉，讓民眾搶先體驗光滑滋潤的「美人湯」。

桃園市長鄭文燦表示，原住民族委員會已將桃園市羅浮溫泉、爺亨溫泉，列為原住民族溫泉發展區，市府先行開發羅浮溫泉區，共投入約6億元，其中，羅浮溫泉1號井鑿井工程經費為1280萬元，鑿井深度1000公尺，泉質為碳酸氫鈉鹽，PH值（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫37.3度，俗稱「美人湯」，非常適合泡湯。

羅浮溫泉地屬都市計劃旅館區，採公共溫泉井模式，完工後將供應鄰近羅浮泡腳池和溫泉街民宿、旅館使用；為了打造「溫泉一條街」，今年3月進行周遭溫泉管線埋設和道路拓寬工程，經費1972萬元，拓寬起訖點為4號道路至台7線，讓台7線與小米園區連結，施作L型道路2條、寬度為12公尺及8公尺，透過總長410公尺的管線布設，將泉水送往周遭各處。

羅浮溫泉共有12項相關工程，包括小米園區、泰雅故事公園（溫泉泡腳池）、羅浮旅客服務中心、溫泉鑿井工程、羅浮及義盛汙水處理廠建置工程等，提供住戶及溫泉產業優良水質，不會汙染水庫集水區的上游。

包括復興區長曾志湘、市議員陳瑛、陳治文、原民局長林日龍、新建工程處長陳智仁等人均出席。