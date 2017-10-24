「親子館」也可以趴趴走 復興行動親子車啟用

2017-10-24 00:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天下午前往復興區霞雲國小，出席「行動親子車－復興趴趴走」復興行動親子車啟用活動，他表示，市府積極完成「一區一親子館」目標，為了建構復興區更完整的育兒環境，在復興區配置專屬「行動親子車」，有部落兒童共同創作的車體外型、貼心設備、豐富教玩具和專業師資與活動規劃，每週二至週六都提供服務。

社會局長古梓龍說，復興行動親子車針對有0至6歲的幼兒家庭，以服務到府的概念，將會在復興區各部落、大小路段進行親子育兒教育活動，因應山區路途顛簸的特性，選用福斯商旅T6，車輛性能良好，車內寬闊、舒適、高質感，一方面提供親子共學共玩的教玩具、圖書等設施，一面將育兒資源帶入各鄰里，每場可服務3至15組親子，並開放家長、學校上網預約服務，或電話洽詢（03）382-1622。

承辦的台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳也說，復興行動親子車內部備有舒適的教玩具展示空間、安全又豐富的圖書教玩具、專業的教保人員，以及搭配先進的影音設備，期望在每次服務把最好的獻給部落小朋友。

復興行動親子車的車體動態螢幕隨車播放桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥的「Tao Tao YuanGo」歌曲，融入客家、閩南及原民等多元族群音樂元素。