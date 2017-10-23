中和國小的頑皮豹爺爺愛校如家 卻來不及看到金針花開...

2017-10-23 21:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中和國小家長會長朱天祐暱稱「頑皮豹爺爺」，把學童當成孫子般地疼愛，今年初與學童在校園內裁種金針花，相約明年一起賞花，他10月20日卻因肝癌不幸病逝，學生們相信，「頑皮豹爺爺」會跟金針花一樣，一直陪伴、守護校園。

中和國小校長劉汶琪表示，她在5年前接任校長，當時沒人想接任家長會長，經人介紹找上熱心公益的朱天祐，朱天祐當時直白地問說：「我沒讀甚麼書、也不是大老闆，可以當家長會長嗎？」她說，只要有服務熱誠就可以，朱爺爺開心接下家長會長一職。

劉汶琪轉述，朱天祐曾透露年輕時為了賺錢而走私，曾坐牢過，感謝學校給他回饋社會的機會，朱天祐看到校園花圃雜亂，送孫子上學時就戴起手套動手整理；有學生跟他反映花蓮、台東的金針花海好漂亮，可惜太遠了，朱天祐不忍學生失望，隔沒幾天就帶金針花到校，跟學生一起種花，「爺孫們」還相約說，等明年金針花盛開時一起賞花。

中和國小先前舉辦「中和之星」才藝競賽，朱天祐借了卡通影片「頑皮豹」的服裝，他巧扮頑皮豹的模樣，逗得學童開心不已，從此有了「頑皮豹爺爺」的暱稱；由於少子化嚴重，朱天祐自掏腰包添購書包，鼓勵中和國小附設幼兒園的學童直升小學，「頑皮豹爺爺」對學校的熱心付出，深受師生喜愛。