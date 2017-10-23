明北東部水氣增有局部雨 中南部日夜溫差達10度

明天（24日）各地夜晚清晨偏涼，中南部日夜溫差可達到10度左右，提醒民眾要適時調整衣著。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-23 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北季風影響，明天（24日）東半部及桃園以北雲量較多，新竹以南則維持穩定天氣，各地夜晚清晨偏涼，中南部日夜溫差可達到10度左右，提醒民眾要適時調整衣著。

中央氣象局指出，今晚開始水氣稍增，明天迎風面的東半部及桃園以北地區，降雨機率增高，新竹以南則是多雲到晴的穩定天氣。

氣溫方面，明天東北部、中部以北地區低溫在18度至20度，南部及花東也僅20度至22度，早晚出門記得加件外套以免著涼。白天北部及東北部高溫在23度至25度，花東及中南部則在26度至28度。

空氣品質方面，明天中南部及金馬地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

明天下午中部以北、恆春半島、東南部及各離島沿海空曠地區強陣風將增強到9至10級，除了風浪偏大，北部及東半部也易有長浪發生，海上作業和海邊活動要特別注意安全。

蘭恩颱風今天（23日）凌晨登陸日本靜岡縣，下午轉為溫帶氣旋；目前關島南方海面有一個熱帶性低氣壓，可能有發展成輕度颱風的趨勢，氣象局將密切注意。

今晚開始水氣稍增，明天迎風面的東半部及桃園以北地區，降雨機率增高，新竹以南則是多雲到晴的穩定天氣。（中央氣象局）

明天東北部、中部以北地區低溫在18度至20度，南部及花東也僅20度至22度，早晚出門記得加件外套以免著涼。（中央氣象局）