高醫校友會理監事選舉遭質疑 新任理事長：選舉合法

2017-10-23 22:41

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學第4屆校友總會改選，藍傳盛先以976票高票當選理事，22日理事長、常務理、監事選舉中，順利當選理事長，他今發表當選聲明，對於有校友質疑選舉人資格認定，強調15日理、監事選舉是合法選舉，他會全力解決選舉紛爭。

高醫大校友總會15日在漢神巨蛋舉行理、監事改選，由於競爭激烈，領票、投票隊伍大排長龍，結果有1600多人出席投票，藍傳盛團隊在35席理事拿下34席，11監事也全部當選，不過選後卻傳出有校友向內政部陳情，並質疑選舉人資格認定有問題。

藍傳盛今表示，9月17日，校友總會曾召開臨時理監事會，通過第4屆選舉人名單，並確認900多名會員都是校友，且有繳交1000元的會費，也製成「選舉人名冊」，出席投票人數超過半數，因此確認10月15日選舉是合法選舉。

藍傳盛指出，這次理監事選舉均照章程進行，唯一的瑕疵是「選舉人名冊」沒有事先呈報內政部，但可以輔導改善，他強調如果這次選舉不合法，高醫大歴屆校友會也都不合法，他會全力以赴解決選舉爭議。

22日常務理監事會議，舉出理事長藍傳盛、3位副理事長張育美、賴德仁、謝尚廷。11位常務理事：藍傳盛、林正泰、賴德仁、蘇文彬、謝尚廷、蔡爾輝、黃湧澧、張育美、王燕燕、張瀞文、洪子仁。常務監事黃鵬國、印憶恒、劉應炎。監事會召集人黃鵬國。