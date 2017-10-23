迷路有暖警 語言不通有耆老 日籍遊客順利前往月世界

日籍男子在前往月世界的途中迷了路，幸有熱心的警民協助，以及耆老的翻譯才順利抵達目的地。圖為田寮月世界示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

2017-10-23 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名日籍男子昨（22）天上午原本要到高雄月世界觀光，不料搭過站又迷了路，走進了偏僻山區。民眾發現日男後報警求助，警方將日男請到派出所休息。由於分局外事人員休假沒人翻譯，所長靈機一動，找上了略通日語的耆老，才順利將日男送到月世界，助其繼續來台自由行的旅程。

根據《蘋果》報導，民眾昨早向湖內警分局古亭派出所報案時表示，有一名日籍男子，在田寮區廟後巷的荒郊野外疑似迷路，由於語言不通，怕有意外才報警求助。警方到場後發現，日男身處的地方交通不便，且杳無人煙，於是先將日男請回所內休息。

回到所內後，由於外事人員與日本交流協會等單位也因休假找不到人翻譯，語言不通的問題依然無解。此時，所長吳旭玄突然想到地方上有耆老略通日語，趕緊找來協助。

經耆老翻譯才明白，原來日男隻身來台自由行，本來預定到田寮區的月世界遊玩，沒想到搭車過站到鹿埔里才下車，他本想步行前往，卻走入荒山野嶺迷了路。

在日男稍事休息後，員警還把日男載往月世界遊客中心，台灣人貼心的舉動也讓日男頻頻道謝。